إزالة قذائف غير متفجرة جراء الاشتباكات بطرابلس

أخبار ليبيا24

قال المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق اليوم الثلاثاء إن عناصر إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية تمكنوا من إزالة عدة قذائف مدفعية خلال عمليات التمشيط وإزالة الألغام.

وأفاد المركز، أن عناصر إدارة المفرقعات أزالوا خلال عمليات المسح هذا الأسبوع قذيفة مدفعية وثلاث رمانات من منطقتي صلاح الدين وطريق المطار وقذيفة دبابة من استراحة مواطن قرب مقبرة السدرة، وقذيفة أخرى من منزل بنفس المنطقة.

وأضاف، أن عناصر إدارة المفرقعات استطاعوا أيضًا إزالة قذيفة مدفعية ورمانة يدوية من منطقة طريق المطار، وقذيفة مدفعية من منزل بمنطقة عين زارة بالقرب من مسجد القرقني. وأشار المركز، إلى أن هذه القذائف كانت تهدد حياة المواطنين في الأحياء السكنية.