وكيل وزارة الزراعة بالمؤقتة يحذّر من استيراد الحيوانات والخضروات من مصر الوكيل أكد أن استيراد الحيوانات من مصر ممنوع وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية

أخبار ليبيا 24–خاص

حذّر وكيل عام وزارة الزراعة بالحكومة المؤقتة محمد عبدالعالي مصباح، من استيراد الحيوانات والخضروات من جمهورية مصر، مشيرًا إلى أن استيرادها ممنوع وفقًا للمعايير الدولية.

وأفاد مصباح، في مقابلة خاصة مع أخبار ليبيا 24، أن ليبيا تخضع لمعايير وضوابط تنظمها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، حيث إنها تضع المعايير وتحددها من خلال نشرة دورية تحدد الدول المحظور الاستيراد منها والدول المسموح الاستيراد منها.

وأضاف، أن جمهورية مصر العربية من ضمن الدول المحظور استيراد الحيوانات والطيور منها بشكل نهائي. وقال، “ونحن بالتالي وفق هذه المنظمة لا نستطيع إدخال أو إعطاء الموافقات لدخول أي حيوانات أو طيور من جمهورية مصر العربية”.

وأضاف، وكيل وزارة الزراعة، “ومن جانب آخر؛ فإن البيض كذلك يخضع لاتفاقيات ولا يسمح أيضًا بدخوله من مصر، إلا البيض المخصب فقط”.

وأشار مصباح إلى وجود العديد من الخروقات بسبب الوضع الأمني الحالي والظروف التي تمر بها ليبيا. وقال، “نحن كوزارة للزراعة لا يمكن أن نسمح بدخول الحيوانات والطيور من الدول الممنوع الاستيراد منها”.

وتابع، “هنالك دول أخرى يمكن الاستيراد منها كرومانيا وإسبانيا، والتي بالفعل تم الاستيراد منها في عيد الأضحى بتسهيل الأمور للتجار والقضاء على البيروقراطية الزائدة في المستندات وتسهيل العديد من الإجراءات الإدارية بسبب مناسبة عيد الأضحى”.

وأشار مصباح إلى وجود محاذير على الخضروات وهي نوعان محاذير صحية ومحاذير اقتصادية. وقالـ “نحن نحاول المحافظة على اقتصاد وقوة المزارع الليبي، لأنه يزرع في كثير من الخضروات والفواكه”.

وأضاف، “فنحن لا نريد فتح سوق خارجي وأسعار أقل تتسبب في فقد المزارع الليبي وعدد الحيازات الزراعية وهو ما يتسبب في القضاء على الأراضي الزراعية. نحن نحاول تشجيع المزارع الليبي بعدم استيراد الخضروات من مصر؛ لأن الكلام كثير عليها”.

وقال وكيل وزارة الزراعة، إن دخول الخضروات من مصر لا يُنسب لوزارة الزراعة فقط، وإنما هو مشترك ما بين الزراعة والرقابة على الأغذية، مشيرًا إلى أن الرقابة لها دور كبير في هذا الجانب ولها ضوابط. وأضاف، “لكن يبقى الوضع الحالي الذي تمر به ليبيا وهذه الظروف الاستثنائية هو الذي تسبب بحدوث بعض الخروقات”.