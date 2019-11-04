وصول مولدان للطاقة الكهربائية إلى حقلي السرير ومسلة النفطيين شركة الخليج العربي تؤكد أن إنتاج النفط بحقلي السرير ومسلة سيزيد بعد حل مشكلة الطاقة

أخبار ليبيا 24 –خاص

وصل إلى حقلي مسلة والسرير التابعين لشركة الخليج العربي للنفط مولدين لتوفير الطاقة الكهربائية وذلك من أجل التغلب على مشاكل الطاقة بالحقلين.

وانطلقت الرحلة بعد شحن المولدين من الشركة المصنعة (سولار الأمريكية) عن طريق الوكيل (إي أم آي) إلى أوروبا، ثم إلى ميناء البريقة، ليتم نقلهما بعد ذلك إلى الحقل ليقطعا مسافة عبر الطرق الوعرة امتدت لنحو 525 كم.

وبعد رحلة استمرت لثمانية أيام؛ وصل المولدان الجديدان إلى حقل السرير النفطي من ميناء البريقة.

وأكد محمد بن شتوان رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط أن “مشروع (L-63) لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 36 ميجا وات، يعتبر من المشاريع الاستراتيجية التي حققتها شركة الخليج العربي للنفط في السنوات الأخيرة.

وأضاف، عند استكمال المشروع؛ سنكون قد تغلبنا على مشكلة نقص الطاقة الكهربائية وعندما يتم تشغيلها بالكامل ستحل مشكلة الكهرباء وسيتم استغلال الوحدات الثلاثة المتنقلة الموجودة بالمجمع رقم 2 بحقل السرير.

وأكد بن شتوان، على ارتباط عملية الإنتاج بتوفر الطاقة اللازمة للتشغيل، مشيرًا إلى أن مشاكل الطاقة بحقلي السرير ومسلة متفاقمة منذ سنوات مما أثر سلباً على عملية الإنتاج بالحقلين.

وقال بن شتوان، “لذلك سعت لجنة الإدارة جاهدة للتغلب على مشاكل توليد الطاقة والشبكات لتحقيق مستهدفات الإنتاج بهما”.