وزير مالية الوفاق: تنامي بند المرتبات أصبح يثقل كاهل الميزانية العامة

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التقي وزير المالية المفوض في حكومة الوفاق فرج بومطاري مع اللجنة المكلفة من قبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج للتواصل مع الوزارة لوضع تصور وحلول لمطالبات نقابتي أعضاء هيئة التدريس وموظفي مؤسسات التعليم العالي ومناقشة المقترحات القابلة للتطبيق.

وقالت لوزارة، إن الوزير عرض على اللجنة الوضع المالي للدولة الليبية الحالي أكد تنامي بند المرتبات الذي أصبح يثقل كاهل الميزانية العامة على حساب برامج التنمية، مشيرًا إلى أن الدولة الليبية تسجل من أعلى معدلات الاستخدام العالمية.

وذكر الوزارة أن الوزير وجه دعوة للجنة الأكاديميين بالجامعات الليبية للمساهمة والمشاركة الفعالة للوصول إلى مقترح جدول مرتبات موحد يحقق العدالة الاجتماعية وكفاءة الانفاق العام لبند المرتبات مع مراعاة طبيعة العمل وحجم المسؤوليات ومعدلات الأداء.