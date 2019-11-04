موظفو مطار بنينا يرفضون استقالة مدير المطار ويطالبونه بعدول عنها

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب موظفو إدارة مطار بنينا الدولي، الجهات المعنية برفض استقالة مدير المطار عبدالله حمد الشعافي وعدوله عن الاستقالة.

وأوضح الموظفون في بيان لهم اليوم الإثنين، أن الشعافي قاد مرحلة من أصعب مراحل المطار وفي ظروف صعبة للغاية ونقص الامكانيات حتى أعيد افتتاح المطار أمام حركة الطيران، مشيرين إلى أنه لولا مجهودات الشعافي المبذولة لما تم افتتاحه وسير العمل به حتى هذه اللحظة.

كما طالب الموظفون، بضرورة دعم مطار بنينا الدولي من كافة النواحي لضمان استمرار العمل به وفق المعايير الدولية المطلوبة، محذرين من أنه في حال استمرار تجاهل هذه المطالب بإيقاف العمل في المطار للأسباب المذكورة، وفق قولهم.

وبحسب البيان، فإن استقالة مدير مطار بنينا الدولي جاءت بسبب نقص الإمكانيات وعدم الجدية في دعم المطار وعدم إيجاد الحلول اللازمة للمشاكل بداخله وخاصة الأمنية منها، رغم المراسلات والمقترحات العديدة المقدمة من مدير المطار بالخصوص.

ونوه البيان، إلى مماطلة الحكومة المؤقتة في وعودها بدعم المطار وسداد التزامات إدارته المستحقة للشركات التي قامت بتنفيذ أعمال الإنشاءات والصيانة به، وفي ما يخص التعاقد مع مصرف التجارة والتنمية بخصوص إنشاء صالة الركاب بطريقة الاستثمار (BOT)، دون موافقة إدارة مطار بنينا على العقد وعدم الرجوع لها من الجهات المختصة.

وقد أعلن مدير مطار بنينا الدولي عبدالله الشعافي استقالته من منصبه اليوم الإثنين خلال اجتماعه مع مدري المكاتب ورؤساء الأقسام بإدارة المطار، لمناقشة الصعوبات التي تواجه سير العمل بالمطار والوقوف على إيجاد الحلول لها.