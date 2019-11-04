مطالبة بإخلاء المدارس قبل العام الدراسي الجديد.. حكومة الوفاق تعيد تشكيل اللجنة العليا لشؤون النازحين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قرر مجلس الوزراء التابع لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، إعادة تشكيل اللجنة العليا لشؤون النازحين، وتقرير بعض الأحكام، مُشددًا على ضرورة إخلاء المدارس قبل العام الدراسي الجديد.

وذكر مجلس وزراء الوفاق في قراره الذي حمل رقم “23” لسنة 2019م، أنه بموجب قرارها يُعاد تشكيل اللجنة المشكلة بموجب الماد “1”، بالقرار رقم “589” لسنة 2019م، المشار إليه، بحيث تكون برئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وعضوية كل من “وزير التعليم – وزير المالية – وزير الحكم المحلي – وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين” بحكومة الوفاق، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.

وتابع أنه تتولى اللجنة المُشكلة بالمادة “أ” بالإضافة لاختصاصاتها المقررة لها، وفقًا للقرار رقم “589” لسنة 2019م، المشار إليه، العمل على إخلاء كافة المدارس والمؤسسات التعليمية المشغولة من النازحين قبل بداية العام الدراسي 2019 – 2020م.

وأضاف المجلس أن هذه اللجنة تتولى أيضًا النظر في إمكانية صرف إعانة مالية وتحديد قيمتها للنازحين لفترة أو فترات متباعدة على ألا تتجاوز مدتها نهاية السنة الحالية، والتنسيق مع صندوق التضامن الاجتماعي بشأن آلية صرف الإعانات للنازحين، بالإضافة إلى إعداد استراتيجية وسياسة عامة واضحة بشأن معالجة ملف النازحين.

وواصل أنه تؤول كافة الاختصاصات الموكلة لكافة الجهات بشأن متابعة شؤون النازحين وسند للجنة المشُكلة بموجب أحكام هذا القرار، وأنه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المُختصة تنفيذه.