كارثة.. غسل بطاطا في دورة مياه بأحد محلات بيع الخضروات ببنغازي

أخبار ليبيا24

لازال الغش التجاري والاستخفاف بصحة المواطن الليبي مستمرًا، حيث ضبطت اليوم الإثنين غرفة عمليات الحرس البلدي بنغازي وبالتعاون مع قسم النجدة بضبط محل لبيع خضروات يقوم بغسل البطاطا المصرية داخل دورة مياه (حمام) ورش عليها تراب من المنطقة الغربية وبيعها على أساس أنها بطاطا ليبية.

وجاءت هذه العملية بعد ضبط مجموعة من العمالة المصرية خلال الأيام الماضية في مسة تغسل “البطاطا” المصرية في غسالة للملابس لبيعها على أنها بطاطا ليبية، وكذلك ضبط عمالة في بنغازي بمطعم يفتقر لأدنى مستويات النظافة يقومون بغسل الباذنجان أيضًا في غسالة ملابس.

وفي نهاية سبتمبر الماضي تمكن جهاز الحرس البلدي فرع المرج، من ضبط محل عصير يقوم بعصر الفواكه في غسالة لغسل الملابس.

وقال المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدي ببنغازي أن لكن عناصره والأجهزة الأمنية ستكون دائمًا بالمرصاد لمحاربة الغش التجاري الذي ينتهجه معدومي الضمائر. وأكد الحرس البلدي، أن عناصره قامت بغلق المحل على الفور وضبط العمالة العاملة فيه.

وتأتي هذه الأعمال غير القانونية في وقت حّر فيه وكيل عام وزارة الزراعة بالحكومة المؤقتة، محمد عبدالعالي مصباح، من استيراد الحيوانات والخضروات من جمهورية مصر، حيث أكد في مقابلة مع أخبار ليبيا24 أن استيرادها ممنوع وفقًا للمعايير الدولية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

وقال مصباح إن هناك العديد من الخروقات لاستيراد الحيوانات والخضروات من مصر بسبب الوضع الأمني الحالي والظروف التي تمر بها ليبيا.

وأضاف، “نحن كوزارة للزراعة لا يمكن أن نسمح بدخول الحيوانات والطيور من الدول الممنوع الاستيراد منها”، مشيرًا إلى وجود محاذير صحية واقتصادية على الخضروات.