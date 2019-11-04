سبع غارات جوية متتالية على قوات الوفاق في أقل من 24 ساعة

سبع غارات جوية متتالية على قوات الوفاق في أقل من 24 ساعة تواصل الحملة الجوية للجيش ضد قوات الوفاق

أخبار ليبيا24

تستمر الغارات الجوية للجيش الوطني على مواقع قوات الوفاق حيث شنت مقاتلات سلاح الجو سبع غارات متتالية مركزة على مواقع بطرابلس ومصراتة في أقل من 24 ساعة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، اليوم الإثنين إن مقاتلات السلاح الجوي تشُن حملة جوية وقامت بالإغارة ليل يوم أمس الأحد وفجر اليوم الإثنين على مواقع قوات الوفاق.

وأفادت الشعبة، أن سلاح الجو شن ثلاث غارات جوية بمصراتة استهدفت مخازن لذخائر الطائرات المُسيّرة بالكلية الجوية وغارة جوية استهدفت مخازناً للذخيرة بمعسكر الحامية، إضافة إلى استهداف مواقع بميناء مصراتة.

وأضافت الشعبة، أن سلاح الجو استهدف كذلك مواقع بالقسم العسكري بقاعدة معيتيقة العسكرية، وإحداها بغرفة عمليات تابعة لمجموعات مسلحة داخل القاعدة.

وبينت أن سلاح الجو شن غارات جوية استهدفت مواقعاً وتمركزات بمنطقة عين زارة وبمنطقة الخلة وبمحور العزيزية جنوبي العاصمة طرابلس.

وأكدت الشعبة، أن العمليات الجوية مُستمرة حتى هذه الساعات، كما أكدت أن القوات الجوية تُحكِم السيطرة على كافة مناطق العمليات، مشيرة إلى أنه سيتم تدمير أي تمركز أو تحرك مشبوه.