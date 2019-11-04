داخلية الوفاق توقع اتفاقية لإنشاء منظومة موحدة للتراخيص

أخبار ليبيا 24

وقعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الإثنين، اتفاقية مع الشركة العامة لاستراد السلع الأمنية تتضمن إنشاء المنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص والمركبات الآلية.

وأوضحت الوزارة، أن وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا وقع عقد الاتفاقية مع رئيس الشركة العامة لاستراد السلع الأمنية علي بادي بمعرض طرابلس الدولي.

وأقيم على هامش مراسم توقيع الاتفاقية احتفالية حضرها وكيل وزارة الداخلية خالد مازن، ورئيس الهيئة العامة للمعارض صلاح حمزة، إضافة إلى عدد من رؤسـاء المصالح والأجهزة والإدارات والأقسام بوزارة الداخلية.

وبحسب ما نشرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم، أن الاحتفالية شهدت تقديم عرض مرئي للتعريف بالمنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص والمركبات الآلية.