خارجية المؤقتة تدعو البعثات الدبلوماسية ومندوبين ليبيا للمشاركة في إعداد مشروع قانون السلك الدبلوماسي

أخبار ليبيا 24 – خاص

وجهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة، الدعوة إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومندوبين دولة ليبيا في الخارج للمشاركة في إعداد مشروع قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، تمهيدًا لتقديمه لمجلس النواب.

الوزارة أوضحت، في كتابها رقم (3-2/1216)، أمس الأحد، أنه في إطار مراجعة القوانين والقرارات المنظمة لعمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تعتزم الوزارة تقديم مشروع قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي إلى مجلس النواب لاعتماده والمصادقة عليه.

وأضافت: “حرصًا منا على إشراك كافة أعضاء السلك الدبلوماسي والإداري والخبراء والمهتمين في مجال العمل الدبلوماسي والقنصلي، ولضمان تقديم مشروع يليق بالدبلوماسية الليبية، فإننا ندعوكم للمشاركة في هذا العمل الوطني، وإحالة ملاحظاتكم ومقترحاتكم بخصوص هذا المشروع، وذلك بإرسالها على البريد الإليكتروني للوزارة في أجل أقصاه أسبوعين من تاريخ هذا الإعلام”.