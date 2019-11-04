جهاز مكافحة الظواهر السلبية يغلق عددًا من المطاعم في بنغازي لوجود مخالفات

جهاز مكافحة الظواهر السلبية يغلق عددًا من المطاعم في بنغازي لوجود مخالفات مخالفات كارثية بمطاعم بنغازي وضبط عمالة تحمل أمراضًا مزمنة

أخبار ليبيا24

أغلق جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة عددا من المطاعم العاملة في بنغازي لوجود مخالفات وصفها الجهاز بـ “الكارثية”.

وقال المركز الإعلامي للجهاز، إن قفل المطاعم جاء بعد التنبيه والتفتيش ووجود مخالفات كارثية، مشيرًا إلى أن عناصره قاموا بحملة على عدد من المطاعم للتفتيش عن الحالات الصحية ومناخ العمل ليتضح وقوع مجموعة من المطاعم في مخالفات الجانب الصحي والإهمال في الحفاظ على الأغذية.

وأضاف، أن الجهاز أوقف عدداً من العاملين بالمطاعم لعدم وجود أوراق ثبوتية لهم ولإقامتهم، كما أنهم لا يملكون شهادات صحية. وأكد أنه تم القبض على أكثر من عشرين عاملًا من جنسيات مختلفة لديهم أمراض مُزمنة، مشيرة إلى أنه تمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص.