تعود للعصر الاغريقي .. مواطن يسلم مصلحة الآثار بنغازي 11 قطعة أثرية من الفخار الملون المواطن عثر عليها بمنطقة توكرة وقام بتسليمها للجهات الأمنية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت مصلحة الآثار تسلمها أحد عشر قطعة أثرية من الفخار الملون تعود للعصر الإغريقي، موضحةً أن المواطن طارق الشلماني رئيس عرفاء بالإدارة العامة للدعم المركزي عثر عليها بمنطقة توكرة وقام بتسليمها.

المصلحة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن رئيس لجنة استلام القطع الاثرية بمصلحة الآثار أنتقل إلى مدينة بنغازي وبالتحديد إلى مقر الإدارة العامة للإحصاء والمعلومات التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة وبرفقته مراقب آثار توكرة، ومدير مكتب آثار طلميثة لاستلام القطع الآثرية من عقيد الغرياني ادريس بوشناف.

وتقدمت مصلحة الآثار بالشكر والتقدير للمواطن طارق الشلماني على ما قام به من عمل وطني مشرف كما ثمنت دور العاملين في الإدارة العامة للإحصاء والمعلومات على دورهم كحلقة وصل بين مصلحة الآثار والمواطن الشلماني.