بحث ملف صيانة دار الكتب الوطنية ببنغازي

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ناقش رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صيانة مقرات المراكز الثقافية وتفعيلها داخل النطاق الإداري للبلدية.

وأجرى جمعة الفاخري اليوم الإثنين بزيارة إلى ديوان بلدية بنغازي التقى خلالها مع الصقر بوجواري، وذلك في حضور رافع الفاخري مدير إدارة التخطيط والمشروعات بالهيئة ويوسف الزواوي مدير مكتب رئيس المجلس التسييري للبلدية.

وبحث الاجتماع الإجراءات والأعمال المتعلقة بصيانة المراكز الثقافية ودار الكتب الوطنية بعد تعرضها للدمار جراء الحرب على الإرهاب في بنغازي.

وتم الاتفاق على البدء في الإجراءات المتعلقة بالصيانة للمراكز الثقافية في البلدية وتفعيلها لأهمية دورها الثقافي والتوعوي في المجتمع، إضافة إلى متابعة ملف صيانة دار الكتب الوطنية وإنهاء الإجراءات المتعلقة به بأسرع وقت ممكن.

كما جرى الاتفاق كذلك على العمل على صيانة مقر مكتب الإعلام والثقافة بنغازي الكائن بشارع عبدالمنعم رياض.