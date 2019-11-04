انفصال دائرة كهربائية جنوب طرابلس بسبب الاشتباكات

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، انفصال دائرة (عين زارة / بئر الأسطى ميلاد) جهد 220 ك.ف رقم “2”، بسبب الاشتباكات التي تشهدها جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضحت الشركة، أن انفصال هذه الدائرة قد يترتب عليه اللجوء إلى عملية برنامج طرح الأحمال للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة خاصة بمدينة طرابلس الكبرى، وذلك نتيجة لمحدودية نقل الطاقة رغم توفر القدرات الإنتاجية من محطات التوليد.

وتشهد عدة مناطق في محيط العاصمة طرابلس منذ بداية شهر أبريل الماضي اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني من جهة، وقوات تابعة للجيش الوطني في الجهة المقابلة، مما تسببت في وقوع خسائر بشرية ومادية.