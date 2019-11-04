المشري: مستعدون لتقديم ضمانات كاملة للمجتمع الدولي شرط تخليهم عن حفتر المشري يؤكد مراعاة الإسلام السياسي للمصالح الأجنبية في ليبيا

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أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري إن الإسلام السياسي في ليبيا قادر عن تقديم ضمانات كافية للمجتمع الدولي من أجل التخلي عن دعم القائد العام للجيش الوطني خليفة حفتر.

وقال المشري، في لقاء خاص على ببرنامج “بلاد حدود” على قناة الجزيرة القطرية، قبل أيام، “نحن نستطيع أن نعطي الضمانات الكافية بأننا سنراعي كل المصالح المشتركة”.

ومضى يقول، “أوجه رسالة لمصر. إن كنتم تخشون من وصول الإسلام السياسي؛ فإني أتعهد لكم بعدم البقاء في السلطة وألا يتولى الإسلام السياسي أي مناصب مستقبلا، وهناك ليبيون قادرون على قيادة البلاد من خارج الإسلام السياسي”.

وأضاف، “أنا شخصيًا أو غيري لن نكون موجودين نحن لا نريد أن نقود البلد ولا نريد أن يكون وجودنا مشكلة”.

واعتبر المشري، أن وجود القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر في المشهد الليبي يعتبر (عقدة) لحل الوضع القائم في ليبيا.