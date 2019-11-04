الزراعة تبحث عددًا من المشاريع مع بلدية طبرق

الزراعة تبحث عددًا من المشاريع مع بلدية طبرق وزارة الزراعة تدعو لإطلاق حملة تشجير في طبرق

أخبار ليبيا 24-خاص

بحث اليوم وكيل عام وزارة الزراعة بالحكومة المؤقتة محمد عبدالعالي مصباح مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية عددًا من المشاريع من بينها تفعيل مركز البحوث الزراعية وتفعيل معهد الصيد البحري لغرض توفير المقر المناسب وكذلك استكمال مبنى مراقبة الزراعة في طبرق.

وناقش مصباح مسألة حل مشكلة مزارع الدواجن، كما ناقش دخول الحيوانات والخضروات من جمهورية مصر العربية والتأكد من خلوّها من الأمراض.

وأكد وكيل عام وزارة الزراعة، على ضرورة إطلاق حملة تشجير مشتركة داخل البلدية وتوفير سيارات الري الخاصة بالأشجار والمساحات الخضراء.

وحضر الاجتماع ووكيل ديوان بلدية طبرق وعدد من خبراء ومستشاري الزراعة بالوزارة.