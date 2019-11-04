الروياتي: حكومة الوفاق لم يعد لديها إلا تركيا وحفتر يسيطر على الجو

الروياتي: حكومة الوفاق لم يعد لديها إلا تركيا وحفتر يسيطر على الجو الروياتي يدعو للابتعاد عن الوهم ومعايشة الواقع في طرابلس

أخبار ليبيا24

أكد عضو المركز الإعلامي بعملية البنيان المرصوص أحمد الروياتي أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني يسيطر بشكل كبير جدًا على المجال الجوي لليبيا خاصة في طرابلس.

وقال الروياتي، في تغطية على قناة “ليبيا الأحرار” حول آخر تطورات الأوضاع في طرابلس “إنه لم يعد لدينا أحد إلا تركيا ونعرف من يقاتل على الأرض والطيران مسيطر عليه حفتر”.

وأضاف، “نحن نعرف من يقاتل على الأرض ونعرف إمكانياتنا وقدراتنا”.

ودعا الروياتي إلى عدم جعل الرأي العام يعيش في وهم، مشيرًا إلى أن غالبية المجتمع الدولي ترك حكومة الوفاق لأن لديها أخطاء.