الجيش يؤكد أن لديه استخبارات قوية ترصد تحركات قوات الوفاق غارات جوية دقيقة للجيش في طرابلس ومصراتة بناء على معلومات استخباراتية

أخبار ليبيا24

أشار الجيش الوطني في بيان حول العمليات الجوية التي شنها في مصراتة وطرابلس إلى أن لديه استخبارات قوية تعمل على الأرض لرصد جميع تحركات قوات الوفاق.

وأكد الجيش في بيانه أن مقاتلاته الجوية تمكنت من تدمير عدد من المخازن في كل من قاعدة معيتيقة والكلية الجوية مصراتة، وذلك في غارات مزدوجة.

وأفاد الجيش في بيان بشأن العمليات الجوية أن الطيران الحربي استهدف “دشم” لقوات الوفاق بقاعدة معيتيقة الجوية بطرابلس وأخرى بمطار الكلية الجوية مصراتة.

وأكد أن هذه الغارات جاء بعد ورود معلومات من أجهزة الاستخبارات بشأن رصد أماكن متفرقة في الجزء العسكري بقاعدة معيتيقة الجوية، وكذلك بمطار الكلية الجوية في مدينة مصراتة.

وقال الجيش، “أكدت مصادر الاستخبارات بتحديد هذه الأماكن التي تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المُسيرة وأسلحة (م/ط)”.