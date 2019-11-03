نتيجة ارتفاع مستوى ضخ المياه .. غرق مقر الوطنية للنفط في طرابلس

رابلس تعاني من العديد من المشاكل الخدمية

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت بلدية طرابلس المركز، حدوث تسرب كبير في المياه في منطقة الكازا وصلت لمقر المؤسسة الوطنية للنفط، نتيجة ارتفاع مستوى ضخ المياه في منظومة النهر داخل طرابلس.

البلدية تابعت – في إيجاز صحفي على صفحتها بفيسبوك – أنه تم الإبلاغ عن التسرب وسيبدأ التعامل معه من قبل شركة المياه والصرف الصحي .

يأتي ذلك في ظل فشل سياسات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا في التعامل مع مشاكل أهالي العاصمة، في الوقت الذي أهدرت فيه المليارات على تسليح المليشيات، التي تسيطر بشكل كبير على مقدرات الشعب الليبي.

يشار إلى أن بلدية طرابلس المركز وأغلب المناطق في طرابلس تعاني من العديد من المشاكل الخدمية، فيما يتعلق بأزمة القمامة وتصريف مياه الأمطار التي أغرقت الشوارع في الأيام القليلة الماضية.

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