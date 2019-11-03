مع غارات هي الأعنف..القوات المسلحة تحكم السيطرة على نقاط جديدة في محاور طرابلس

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أخبار ليبيا24

أعلنت الكتيبة 155 مشاة التابعة للقوات المسلحة اليوم الأحد أن طائرات سلاح الجو الليبي سرب المقاتلات يشن غارات هي الأعنف على عدة مواقع في منطقة الأصفاح و تاجوراء.

وأكد مكتب إعلام الكتيبة عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن الضربات الجوية جاءت بالتزامن مع تمكن مفارز المشاة من إحكام السيطرة على نقاط جديدة في محور وادي الربيع وعين زارة و اليرموك.

وأوضح المكتب الإعلامي أن ضربات الطيران استهدفت مخازن ذخيرة في معسكر الرحبة وراجمة صواريخ و تمت إصابة الأهداف بدقة.

وأشار مكتب إعلام الكتيبة إلى أن الغارات استهدفت أيضا نقاط تجمع للعدو المندحر من محور طريق المطار في منطقة الطويشة شرق السواني.

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