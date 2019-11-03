مع غارات هي الأعنف..القوات المسلحة تحكم السيطرة على نقاط جديدة في محاور طرابلس

مع غارات هي الأعنف..القوات المسلحة تحكم السيطرة على نقاط جديدة في محاور طرابلس

أخبار ليبيا24

أعلنت الكتيبة 155 مشاة التابعة للقوات المسلحة اليوم الأحد أن طائرات سلاح الجو الليبي سرب المقاتلات يشن غارات هي الأعنف على عدة مواقع في منطقة الأصفاح و تاجوراء.

وأكد مكتب إعلام الكتيبة عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن الضربات الجوية جاءت بالتزامن مع تمكن مفارز المشاة من إحكام السيطرة على نقاط جديدة في محور وادي الربيع وعين زارة و اليرموك.

وأوضح المكتب الإعلامي أن ضربات الطيران استهدفت مخازن ذخيرة في معسكر الرحبة وراجمة صواريخ و تمت إصابة الأهداف بدقة.

وأشار مكتب إعلام الكتيبة إلى أن الغارات استهدفت أيضا نقاط تجمع للعدو المندحر من محور طريق المطار في منطقة الطويشة شرق السواني.