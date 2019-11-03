للالتحاق بمعارك طرابلس .. عمليات أجدابيا تطالب المنتسبين لها بتجهيز أنفسهم

أخبار ليبيا 24 – خاص

وجه آمر غرفة عمليات إجدابيا وضواحيها التابعة لقوات الجيش، اللواء عبدالله المنصوري، كتابًا إلى جميع التمركزات التابعة للغرفة، مطالبًا جميع العسكريين من القوات، والشرطة التابعين لوحدة الغرفة والمنتسبين من وحدات خارجية، تجهيز أنفسهم للالتحاق بالعمليات العسكرية “طوفان الكرامة” في طرابلس.

وأوضحت الغرفة، في كتابها رقم”3017″، أن يتم التجهيز خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الكتاب، مستثنية من ذلك الجرحى والمكلفين بمكتب الشهداء، والمكلفين بإدارة التموين والإعاشة، والقائمين بمهام تأمين البوابات.

الغرفة تابعت : “يكلف محمد عبدالسلام آدم عبدالقادر، (52704 – ر ع و)، وموسى بوزيد سعد موسى (592590 – ر ع و) بإعداد موقف لما ورد بهذا الكتاب”.

يذكر أن القائد العام لقوات الجيش المشير خليفة حفتر أعلن في الرابع من أبريل انطلاق عملية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.