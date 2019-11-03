قنونو: يزعم القبض على أفراد من الجيش وتدمير آليات في محوري الخلة والنهر

قنونو: يزعم القبض على أفراد من الجيش وتدمير آليات في محوري الخلة والنهر قوات الوفاق أجبرت وحدات الجيش على التراجع بعد محاولتها التسلل

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، محمد قنونو، إن قواته أجبرت وحدات الجيش، على التراجع بعد محاولتها التسلل البارحة في محوري الخلة والنهر.

قنونو أضاف، في بيان له، اليوم الأحد، أن قواتهم دمّرت خمس آليات مسلحة ودبابة، وقبضت على سبع أفراد من قوات الجيش بعد محاولة التسلل الفاشلة، بحسب تعبيره.

يذكر أن القائد العام لقوات الجيش المشير خليفة حفتر أعلن في الرابع من أبريل انطلاق عملية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.