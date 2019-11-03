في واشنطن..الكبير يبحث مع كبار المسؤولين الأمريكيين التعاون لتعزيز الاقتصاد الليبي

في واشنطن..الكبير يبحث مع كبار المسؤولين الأمريكيين التعاون لتعزيز الاقتصاد الليبي

أخبار ليبيا24

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير مع كبار المسؤولين الأمريكيين التعاون الوثيق لتعزيز الاقتصاد الليبي.

وشملت الاجتماعات أثناء زيارة الكبير إلى العاصمة واشنطن عضو الكونجرس ثيودور إليوت ديوتش والسيناتور تود يونغ ونائبة مستشار الأمن القومي فيكتوريا كوتس.

وكان الكبير حضر في العاصمة الأمريكية واشنطن أواخر أكتوبرالمنصرم اجتماعًا مع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الجديد.

حيث تم مناقشة أهم الأحداث والتطورات في المنطقة والتحديات المسقبلية، كما تم استعراض تجارب بعض الدول وبرامج دعم الصندوق للدول ذات الاقتصادات الهشة.