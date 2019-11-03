غارات مزدوجة للجيش في مصراتة وطرابلس

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قال الجيش الوطني اليوم الأحد إن مقاتلاته الجوية نفذ غارات مزدوجة على قوات الوفاق في كل من القاعدة العسكرية بمعيتيقة والكلية الجوية بمصراتة.

وأفاد الجيش في بيان بشأن العمليات الجوية أن الطيران الحربي استهدف “دشم” لقوات الوفاق بقاعدة معيتيقة الجوية بطرابلس وأخرى بمطار الكلية الجوية مصراتة.

وأوضح، أن من خلال المعلومات المتوفرة من أجهزة الاستخبارات تم رصد أماكن متفرقة في الجزء العسكري بقاعدة معيتيقة الجوية، وكذلك بمطار الكلية الجوية في مدينة مصراتة، حيث أكدت مصادر الاستخبارات بتحديد هذه الأماكن التي تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المُسيرة وأسلحة (م/ط).

وأكد البيان، أن هذه الأماكن عبارة عن دشم تستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها.

وأفاد البيان أن سلاح الجو نفذ ضربة جوية مزدوجة على القسم العسكري بقاعدة معيتيقة الجوية والكلية الجوية مصراتة، مشيرًا إلى أن طائرات سلاح الجو قد أقلعت من عدة قواعد للانقضاض على أهدافها في نفس الوقت والقضاء على هذا التهديد.

وأكد أن الغارات حققت أهدافها بكل دقة، ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبه 100بالمئة وعادت الطائرات لقواعدها سالمة بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح.

وكرر الجيش أنه، بفضل قدرات سلاح الجو أصبحت السيادة الجوية كاملة لها نتيجة رفع قدراتها في الاستطلاع والاستهداف بدعم وإشراف مباشر من القائد العام المشير خليفة حفتر.