عبدالرحمن الشاطر يعرب عن سخريته من مؤتمر برلين قبل انعقاده

عبدالرحمن الشاطر يعرب عن سخريته من مؤتمر برلين قبل انعقاده الشاطر: حفتر تعامل مع تهديدات سلامة بازدراء

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أعرب عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن الشاطر اليوم الأحد عن سخريته من مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا ونتائجه على الرغم من أن المؤتمر لم يعقد بعد، كما أعرب عن سخريته أيضًا من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة.

وقال الشاطر، مغردًا على تويتر، “أصبح من المؤكد نجاح مؤتمر برلين وامتثال الأطراف لقراراته. ههه! خاصة لو تبنّاها مجلس الأمن، كما تبنّى حماية المدنيين. ههه!!”.

كما أعرب الشاطر عن سخريته من التهديدات التي أطلقها سلامة بشأن إحالة المتورطين في قصف مطار معيتيقة إلى محكمة الجنايات الدولية.

وقال الشاطر، “إن تهديدات غسان سلامة لمن يقصف مطار معيتيقة بتقديمه لمحكمة الجنايات تعامل معها حفتر بازدراء”. وأضاف، “ورينا يا عم سلامة كيف ترد على هذه الإهانة؟”.