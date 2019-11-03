ضبط “102” تعريف للقوات الخاصة الصاعقة منتهي الصلاحية

القوات ستلاحق قانونياً كل من يتعامل بتعريف تابع لها منتهي الصلاحية

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أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت دوريات شعبة تحريات القوات الخاصة “73” من ضبط العديد من المخالفات والتجاوزات عند إقامتها لحاجز تفتيش عند بوابة قنفودة الغربية .

وتمكنت الشعبة أمس السبت من القبض على المجرمين والخارجين على القانون، الذين يحملون تعريفات أو رسائل منتهية الصلاحية صادرة من القوات الخاصة .

وجاءت هذه الحملة بناء على تعليمات آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخماده .

وتمكنت القوات من ضبط “102” تعريف منتهي الصلاحية، وعدد “5” رسائل أمر حركة منتهيات الصلاحية، وعدد كتيب حركة واحد منتهي الصلاحية.

الشعبة حذرت من التعامل مع أي شخص يحمل تعريف للقوات الخاصة الصاعقة منتهي الصلاحية، مؤكدة أن القوات الخاصة ستلاحق قانونياً كل من يتعامل بتعريف تابع لها منتهي الصلاحية وتجلبه بين يدي العدالة لإنزال أقصى عقوبة قانونية به.

وكانت الشعبة قد تمكنت بحسب الخطة الأمنية المشتركة رقم “4” وفي وقت زمني من سحب “367” تعريف منتهي الصلاحية، و”133 رسالة منتهية الصلاحية .

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