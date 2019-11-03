ضبط شخص متلبس بعملية الاتجار بالمواد المخدرة والمسكرة بمنطقة الأبيار

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن أعضاء مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي من ضبط شخص ليبي الجنسية يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة والمواد المسكرة بمنطقة الأبيار شرق المدينة .

وجاءت عملية القبض بعد ورود معلومات مصدرية، لمحاربة آفة المخدرات وضبط المطلوبين والمشبوهين لهذه الآفة الخطيرة التى تستهدف أبنائنا وبلادنا .

مكافحة المخدرات أوضحت أنها أعدت كمين محكم “للجاني”، وضبط متلبسًا بعملية الاتجار بالمواد المخدرة والمسكرة .

وأضاف أنه تم ضبط “الجاني” وبحوزته عدد(7) قطع متوسطة الحجم من مخدر الحشيش جاهزة للبيع، وخليط من التبغ جاهزة لتعاطي، وأداة تعاطي وكذلك عدد(8) قنينات سعة نصف لتر بها خمرة صنع محلي نوع قرابة وبندقية نوع كلاشن كوف.

ولفت إلى أنه تم اتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية حياله، وتم أحالته إلى النيابة العامة.