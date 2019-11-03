صنع الله يناقش مع أعضاء بلدية الرحيبات التنمية المستدامة بالمنطقة

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ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفى صنع الله، مع عميد وأعضاء بلدية الرحيبات الأوضاع داخل الحدود الإدارية للبلدية، إضافة إلى بحث كافة السبل المتاحة لحل بعض المختنقات بالمنطقة.

وجاء ذلك في اجتماع عقده صنع الله اليوم الأحد بمقر المؤسسة بطرابلس مع عميد بلدية الرحيبات السيفاو سليمان المالطي، وعضوي البلدية علي محمد كوشان وعلي أحمد دنقر، وفق ما ذكر الموقع الرسمي للمؤسسة.

وطالب صنع الله من مجلس بلدي الرحيبات بتزويد المؤسسة بقائمة المشاكل التي تواجه البلدية، مؤكدا استعداد المؤسسة للمساهمة في حلها، وذلك في إطار برامج التنمية المستدامة التي تقوم بتنفيذها في المناطق المجاورة لعملياتها.

وقد حضر الاجتماع مدير عام الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط خالد بوخطوة.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس قد أطلقت نهاية الشهر الماضي مشروعا لتزويد عدة المناطق في مدينة أجدابيا بالكهرباء، وحل المختنقات التي تعاني منها الشبكة، وذلك في إطار جهودها لدعم البنية التحتية العامة، وتعزيز التنمية المستدامة، وتأمين الطاقة في المنطقة.