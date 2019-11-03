شهود عيان: أصوات اشتباكات قوية بمحور مطار طرابلس

أخبار ليبيا24

قال شهود عيان اليوم الأحد إنهم سمعوا أصوات اشتباكات قوية قادمة من محور مطار طرابلس، مشيرين إلى أنها لأسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة.

وتواصل وحدات الجيش الوطني في أغلب المحاور بجنوب العاصمة طرابلس شن ضرباتها الجوية والبرية على مواقع قوات الوفاق.

وناشدت مجموعة عمليات المنطقة الغربية يوم السبت جميع المواطنين بالالتزام التام بعدم الحركة في مناطق الاشتباكات، كما دعتهم للالتزام بتنفيذ جميع التعليمات الصادرة إليهم، عند نقاط التفتيش بواسطة عناصر الجيش الوطني والأجهزة الأمنية مع إظهار الهوية الشخصية عند الطلب.

ونشر المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني يوم السبت صورًا تظهر آليات مسلحة مدمرة تابعة لقوات الوفاق جراء استهدافها من قبل سلاح الجو في محوري الأحياء البرية وكازيرما جنوبي العاصمة طرابلس.

وشنت مقاتلات السلاح الجوي غارات جوية مُكثّفة على مواقع لقوات الوفاق بالعاصمة، أسفرت عن تدمير آليات مسلحة إضافة إلى مواقع تتحصن فيها قوات الوفاق.