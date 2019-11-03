النصر يخطف التأهل لدوري المجموعات في الكونفيدرالية
أخبار ليبيا24- خاص
نجح فريق النصر اليوم الأحد في التأهل لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى فى تاريخه عقب تفوقه على برولين الأوغندي بنتيجة 2-0 في ملعب ستارتيمر لوغوغو بالعاصمة الأوغندية كمبالا.
وتقدم النصر في إياب دور 32 المكرر للمسابقة بهدف سريع للمهاجم الدولي خالد مجدي في الدقيقة 06 ، وضاعف أسامة البدوي النتيجة في الدقيقة 61 من زمن المباراة لينتهي اللقاء بفوز مستحق لممثل ليبيا بجدارة واستحقاق
وجاء تأهل النصر بمجموع المباراتين 4-2 وكانت مباراة الذهاب بملعب برج العرب قد انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2 .