النصر يخطف التأهل لدوري المجموعات في الكونفيدرالية

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أخبار ليبيا24- خاص
نجح فريق النصر اليوم الأحد في التأهل لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى فى تاريخه عقب تفوقه على برولين الأوغندي بنتيجة 2-0 في ملعب ستارتيمر لوغوغو بالعاصمة الأوغندية كمبالا.

وتقدم النصر في إياب دور 32 المكرر للمسابقة بهدف سريع للمهاجم الدولي خالد مجدي في الدقيقة 06 ، وضاعف أسامة البدوي النتيجة في الدقيقة 61 من زمن المباراة لينتهي اللقاء بفوز مستحق لممثل ليبيا بجدارة واستحقاق

وجاء تأهل النصر بمجموع المباراتين 4-2 وكانت مباراة الذهاب بملعب برج العرب قد انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2 .

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