النائب “شلبي”: مؤتمر برلين لن يتطرق إلى تشكيل حكومة جديدة مؤكدًا أن هدفه توحيد الرؤى حول ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفى عضو مجلس النواب طبرق، ونائب رئيس البرلمان العربي، أبو صلاح شلبي، تطرق مؤتمر برلين حول ليبيا، إلى مسألة تشكيل حكومة جديدة.

واعتبر شلبي، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن المؤتمر يهدف إلى إيجاد موقف دول موحد “5+5″، في إشارة إلى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى الدول المنخرطة في الملف، حول القضية الليبية، وبناء موقف دولي لصياغة نظرية جديدة لحل الأزمة في البلاد.

وفي سياق الجهود العربية لحل الأزمة الليبية، أوضح أن أعضاء البرلمان العربي، الممثلين عن ليبيا عقدوا مؤخرا عدة لقاءات مع المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، وبعض سفراء الدول المعنية بالشأن الليبي، واطلعوا على أهداف مؤتمر برلين، التي لا تتضمن تشكيل حكومة جديدة، مؤكدا أن المجتمع الدولي، لا يتفق على آلية محددة تكون ركيزة في اتخاذ قرارات من شأنها حلحلة الوضع الراهن.

وبين شلبي، أن الأزمة الليبية كانت حاضرة في كل مناقشات جلسات البرلمان العربي، التي تمحورت حول ضرورة إيجاد تسوية سياسية للأزمة الحالية، ومطالبة الليبيين بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، وقطع الدعم عن “الميليشيات” المناهضة للدولة، ودعوة المجتمع الدولي لوضع حد للدول الداعمة للميليشيات، على حد تعبيره.

وأشار إلى الاتصالات التي يجريها رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، وكذلك رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، لمناقشة الحلول السياسية للخروج من الأزمة، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

ونبه نائب رئيس البرلمان العربي، إلى أن حل الأزمة في ليبيا يتمثل في ضرورة لعب مجلس النواب دور أكثر فاعلية لحل الأزمة بصفته الجسم الشرعي الوحيد، والممثل عن كافة الشرائح والمدن والمناطق، من خلال البحث عن حلول داخلية.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، سيتم تنظيمه خلال الفترة المقبلة، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.