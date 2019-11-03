الظواهر السلبية يغلق عدد من المخابز في بنغازي

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أخبار ليبيا24

كشف مكتب الإعلام في جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة اليوم الأحد أنه تم إقفال عدد من المخابز في مدينة بنغازي لعدم التزامها بالمعايير الصحية.

وأكد مكتب الإعلام أنه تم القبض على كل العاملين داخل المخابز المخالفة بعدما تبين أنهم ينتهكون المعايير الصحية و عدم نظافة المخابز من الداخل.

ونوه مكتب الإعلام في جهاز مكافحة الظواهر السلبية أصحاب المخابز أن الجهاز لن يتهاون في الإجراءات الرسمية والصحية ونظافة المخابز وأسعار الخبز و وزنه حسب اللوائح المعمول بها.

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