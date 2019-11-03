السفارة البريطانية تطلق حملة لتعزيز دور المرأة وإدماجها سياسيًا في ليبيا الحملة ستركز هذا الشهر على الدور الحاسم الذي تلعبه المرأة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت السفارة البريطانية لدى في ليبيا، إطلاق الحملة السنوية “النوع الاجتماعي” لرفع الوعي حول المساواة وتعزيز دور المرأة في ليبيا.

السفارة أوضحت ، في تغريدة، على موقعها الرسمي، أمس الجمعة، أن الحملة ستركز هذا الشهر على الدور الحاسم الذي تلعبه المرأة بليبيا في السياسة والقانون وحقوق الإنسان والرعاية الصحية وغيرها من المجالات.

وكشفت أن أهداف استراتيجيتها للنوع الاجتماعي لعام 2019/2020م، جزء من عمل وزارات الخارجية والتنمية الدولية البريطانية، وخطة عمل الحكومة البريطانية حول السلام والأمن والمرأة.

وأكدت أنها تعمل مع قرار مجلس الأمن الدولي 1325 لدعم نساء ليبيا في عدة قضايا؛ منها الإدماج السياسي والفرص الاقتصادية المتساوية.