الثني يطلع على نتائج زيارات وزير الخارجية لعدد من العواصم

الثني يطلع على نتائج زيارات وزير الخارجية لعدد من العواصم

أخبار ليبيا24

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني اليوم الأحد على نتائج زيارات وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج لعدد من العواصم.

واستعرض الثني خلال اجتماع عقد في مكتبه في ديوان المجلس في منطقة قرنادة مع الحويج نتائج زيارته إلى البرلمان الأوروبي خلال شهر أكتوبر الماضي و كذلك مشاركته بأعمال القمة الروسية – الأفريقية المنعقدة في سوتشي خلال الأيام الماضية.

ووضع وزير الخارجية رئيس مجلس الوزراء في صورة التحضيرات لأعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي المقبلة، والمعدة سلفا وفقا للخطة الموضوعة من قبل الوزارة.

وأبدى الثني ارتياحه لنتائج الزيارات السابقة لوزير الخارجية مشددًا على على أهمية تواصل الوزارة مع كافة الدول والمنظمات الدولية المعنية بالأزمة الليبية لإيضاح حقيقة الأوضاع في ليبيا.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة شرح رؤية الحكومة الليبية المؤقتة لمرحلة ما بعد تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.