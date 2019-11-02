مدير مركز طبرق الطبي يجتمع مع كلية الطب البشري بجامعة بواتيه الفرنسية

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد مدير عام مركز طبرق الطبي فرج الجالى اجتماعًا فى كليه الطب البشري جامعة بواتيه الفرنسية وذلك لإجراء توأمة بين مركز طبرق الطبي والمستشفيات الفرنسية.

وأكد الجالى أن الاجتماع لوضع النقاط المبدئية لـ إجراء توأمة بين مركز طبرق الطبي ومستشفى جامعة بواتيه الفرنسية.

وأضاف مدير عام المركز الطبي أنه بحسب التوأمة تأتي فرق طبية زوار بشكل دوري وكذلك تدريب وتأهيل العناصر الطبية والطبية المساعدة داخل مركز طبرق الطبي للكشف على الحالات وإجراء العمليات الكبرى واستكمال إجراءات التوأمة.

وأشار الجالي إلى أنه من أهم بنود هذه التوأمة حضور أطباء زوار في مختلف التخصصات إلى طبرق، وإيفاد أطباء وتمريض وفنيين لحضور دورات تدريبية محددة.

وأفاد مدير عام المركز أنه تشتمل بنود التوأمة قبول المعيدين للدراسة في جامعة بواتيه من مختلف الكليات الطبية، بحيث يدخل المعيد نفس التخصص الموفد له ويعامل مثل الطالب الفرنسي مؤكدًا بأنه سيكون هناك زيارة لوفد فرنسي إلى مدينة طبرق الأسابيع المقبلة..

وأضاف الجالى أن هذه التوأمة كانت بالتنسيق مع وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة وعميد بلدية طبرق ورئيس جامعة طبرق.

يشار إلى أن الاجتماع كان بحضور عميد كلية الطب البشري البروفسور “روبلو”، والبروفسور “جيروم” من مستشفى بواتيه ورئيس مركز “MTI” للتدريب والمكلف من الجانب الفرنسي بمتابعة بنود التعاون بين مركز طبرق الطبي وجامعة وبلدية طبرق مع نظرائهم في بلدية بواتيه الفرنسية.