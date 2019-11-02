مدارس الجالية الأفريقية بسبها تتسلم دفعة من الكتب الناطقة بالفرنسية

أخبار ليبيا24- خاص

استلمت مدارس الجالية الأفريقية بسبها صباح اليوم السبت دفعة من الكتب الناطقة بالفرنسية، والتي قدمتها السفارة الفرنسية بليبيا لهذه المدارس لمساعدتها في سد احتياجاتها للكتب.

وقالت مديرة مدرسة الاتحاد الأفريقي بحي المهدية سبها سعدية موسى، إن هذه الكتب جاءت على دفعات مقدمة من السفارة الفرنسية، بعد ان تواصل مدراء المدارس معها.

وأوضحت موسى أن المدرسة ستفتتح مكتبة للطلبة ولمن يريد القراءة بهذه الكتب، وستكون متاحة كل يوم عدا العطل الرسمية.

وأضافت مديرة المدرسة أن عدد الكتب يبلغ أكثر من 300 عنوان في مجالات مختلفة، أغلبها في الفيزياء والرياضيات والأدب، إضافة للكتب الموسوعية والكتب المصورة للأطفال، وكتب تعليم اللغة الفرنسية.

وأفادت موسى أن هذه الدفعة وزعت على المدارس الثلاثة في أحياء المهدية والقرضة والجديد، بحسب كثافة الطلبة في كل مدرسة، وبحسب الاحتياجات التي حددتها المدارس، التي كانت تعاني من نقص الكتاب المدرسي الناطق بالفرنسية، وهو ماكان يجعل مهمة التدريس صعبة بالنسبة لهؤلاء بحسب وصفها.