فوز سبعة أفلام بجوائز مهرجان صنع في ليبيا للسينما المحلية

أخبار ليبيا24

اختتم في إجدابيا مهرجان صنع في ليبيا للسينما المحلية بفوز ثمانية أفلام روائية ووثائقية من إنتاج محلي لشباب ليبيين.

وأقيم المهرجان بمسرح الضمان بحضور نخبة من الإعلاميين والفنانين والمثقفين واستمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة بدء من يوم الأربعاء وحتى الجمعة، حيث تخلل المهرجان عرض الأفلام المشاركة والتي عددها كان عددها 61 فيلمًا دخل منها 15 فيلمًا للتقييم وتنافست على الجوائز سبعة منها.

ووزعت الجوائز على الأفلام الفائزة، والتي كانت النحو التالي: جائزة أفضل فكرة لفيلم (جاري البحث) للمخرج إيلاف جبريل شبش من بنغازي، وجائزة أفضل سيناريو لفيلم (لحظة عبث) للمخرج أحمد الزروق من سرت، وجائزة أفضل تصوير وإضاءة لفيلم (المرشد الروحي) للمخرج بشير أبو القاسم بشير من هون، وجائزة أفضل مونتاج وغرافيك لفيلم (عطيني فرصة) للمخرج إبراهيم العجيلي من بنغازي، وجائزة أفضل تمثيل لفيلم (حب مقدس) للمخرج طه اسكانجي من بنغازي، وجائزة أفضل تعليق فيلم وثائقي لفيلم (من أعماق هوا الحجري) للمخرج فتح الله الحاسي من شحات، وجائزة أفضل إخراج لفيلم (من تغلبوا على الموت) للمخرج معتصم الورفلي من إجدابيا، وجائزة أفضل إخراج فيلم وثائقي لفيلم (الحلم المنتظر) للمخرج بدر الطيب من المرج.

وعلى هامش الحفل الختامي جرى تكريم العديد من الشخصيات الفنية البارزة في المجال الفني والسينمائي، وكذلك تكريم للجهات الراعية والداعمة وتكريم لجنة التحكيم.

وكرمت اللجنة المنظمة شخصيات كان لها دور في صناعة السينما الليبية، منهم الممثل علي أحمد سالم عن شخصية بلال في فيلم “الرسالة” والممثل طاهر القبائلي والممثلة كريمان جبر عن فيلم “الشضية”، والمخرج الهادي راشد، والفنان محمد مخلوف عن مهرجان الشاشة العربية المستقلة، والمخرج خالد أخشيم المصراتي عن فيلم “تاقرفت”، والممثل إيهاب الورفلي عن دور الطفل علي في فيلم عمر المختار.