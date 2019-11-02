ضبط مروج مخدرات بطرابلس بحوزته كمية من الكوكايين مكافحة المخدرات تضبط ليبيًا بحوزته 120 غرام من الكوكايين

أخبار ليبيا24

تمكن أعضاء مكتب التحريات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق اليوم السبت من ضبط مروج مخدرات بحوزته كمية من مخدر الكوكايين.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم السبت، أن مكتب التحريات التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية استطاع ضبط شخص ليبي الجنسية يمتهن ترويج المخدرات وبحوزته قرابة (120) جرام من مخدر الكوكايين.