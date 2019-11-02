ضبط مروج مخدرات بطرابلس بحوزته كمية من الكوكايين

مكافحة المخدرات تضبط ليبيًا بحوزته 120 غرام من الكوكايين

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أخبار ليبيا24

تمكن أعضاء مكتب التحريات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق اليوم السبت من ضبط مروج مخدرات بحوزته كمية من مخدر الكوكايين.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم السبت، أن مكتب التحريات التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية استطاع ضبط شخص ليبي الجنسية يمتهن ترويج المخدرات وبحوزته قرابة (120) جرام من مخدر الكوكايين.

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