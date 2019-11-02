انطلاق رالي “تي تي” الصحراوي وسط حضور كبير في ودان

أخبار ليبيا24- خاص

انطلق في مدينة ودان رالي “تي تي” الصحراوي في ودان، في مرحلته الأولى بمشاركة كبيرة من عديد محبي رياضة ركوب السيارات من مختلف مدن ليبيا.

وبدأت المرحلة الأولى بمشاركة 15 مركبة دفع رباعي و7 دراجات نارية، وستواصل الرالي اليوم السبت حيث تنطلق المرحلة الثانية والأخيرة وسيتم بعدها تتويج الفائزين في هذا الرالي.