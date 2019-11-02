انطلاق رالي “تي تي” الصحراوي وسط حضور كبير في ودان
أخبار ليبيا24- خاص
انطلق في مدينة ودان رالي “تي تي” الصحراوي في ودان، في مرحلته الأولى بمشاركة كبيرة من عديد محبي رياضة ركوب السيارات من مختلف مدن ليبيا.
وبدأت المرحلة الأولى بمشاركة 15 مركبة دفع رباعي و7 دراجات نارية، وستواصل الرالي اليوم السبت حيث تنطلق المرحلة الثانية والأخيرة وسيتم بعدها تتويج الفائزين في هذا الرالي.
وشهد الرالي الذي انطلق أمس الجمعة عديد الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية وشهدت حضور كبير من العائلات وسط أجواء من البهجة.
ويعتبر هذا الرالي هو أول سباق من نوعه خاص بالسيارات الصحراوية في ليبيا ويتواصل للعام الخامس على التوالي.