الوطنية للنفط تطلق مشروعا لحل مختنقات الشبكة الكهربائية في بلدية أجدابيا

أخبار ليبيا 24

أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط مشروعا لتزويد عدد من المناطق ببلدية أجدابيا بالكهرباء وفك المختنقات التي تعاني منها الشبكة.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود المؤسسة لدعم البنية التحتية العامة، وتعزيز التنمية المستدامة، وتأمين الطاقة في المنطقة.

ومن المقرر أن تستكمل إدارة التنمية المستدامة التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط سلسلة من الأعمال التي تقدر قيمتها بأكثر من مليون دينار.

ويشمل المشروع تحديث الهياكل الأساسية الحالية للشبكة واستبدال خطوط نقل الكهرباء القديمة، بالإضافة إلى تركيب أعمدة جديدة لربط المنازل الجديدة بالشبكة الوطنية.

وتجدر الإشارة إلى أنّه قد تم تمويل هذا المشروع في إطار برنامج المؤسسة الوطنية للنفط للتنمية المستدامة، الذي يهدف إلى دعم المشاريع الحيوية في المناطق المجاورة للعمليات النفطية، وتعزيز التنمية المستدامة في كافّة أرجاء البلاد.