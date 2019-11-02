اللواء 73 مشاة ينشر صورًا لآليات مدمرة لقوات الوفاق بعد قصفها جوًا

اللواء 73 مشاة ينشر صورًا لآليات مدمرة لقوات الوفاق بعد قصفها جوًا تدمير 12 آلية لقوات الوفاق في غارة للجيش

أخبار ليبيا24

نشر المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني اليوم السبت صورًا بالأبيض والأسود تظهر آليات مسلحة مدمرة تابعة لقوات الوفاق جراء استهدافها من قبل سلاح الجو في محور الأحياء البرية وكازيرما جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال المركز، على فيسبوك، “هذا ما وجدناه من آثار لضربات سلاح الجو لتمركزات العدو بعد السيطرة بالكاملة على منطقتي الإحياء البرية و كازيرما”.

وشنت مقاتلات السلاح الجوي غارات جوية مُكثّفة على مواقع لقوات الوفاق بالعاصمة، أسفرت عن تدمير آليات مسلحة إضافة إلى مواقع تتحصن فيها قوات الوفاق.

وقال اللواء 73 مشاة إن المقرات كانت تستغلها قوات الوفاق كغرف للعمليات ولتخزين الأسلحة والذخائر. وكرر اللواء، حرص الجيش الوطني على سلامة المدنيين، داعيًا الأهالي إلى للابتعاد عن المواقع والتمركزات ومخازن الذخيرة والمعسكرات التابعة لقوات الوفاق.

وفي سياق العمليات الجوية، ذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، اليوم السبت أن سلاح الجو شن صباحًا غارات على معسكر شهوب الواقع بين رقدالين و زلطن على طريق العسة بعد بوابة الأمن العام. وأفاد المركز، أن سلاح الجو دمر رتلًا كاملًا متكونًا من 12 آلية مسلحة إضافة إلى دبابتين تابعتين لقوات الوفاق.