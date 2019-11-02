الجيش يدعو المواطنين بالغرب إلى عدم التحرك في مناطق الاشتباكات

الجيش يدعو المواطنين بالغرب إلى عدم التحرك في مناطق الاشتباكات عمليات المنطقة الغربية تطلب من المواطنين بعدم مخالفة إجراءات التفتيش عند النقاط الأمنية

أخبار ليبيا24

ناشدت مجموعة عمليات المنطقة الغربية اليوم السبت جميع المواطنين بالالتزام التام بعدم الحركة في مناطق الاشتباكات.

ودعت المجموعة المواطنين بالمنطقة الغربية في بيان بالالتزام بتنفيذ جميع التعليمات الصادرة إليهم، عند نقاط التفتيش بواسطة عناصر الجيش الوطني والأجهزة الأمنية مع إظهار الهوية الشخصية عند الطلب.

وقالت، “إن عند مخالفة إجراءات التفتيش في النقاط التابعة للجيش أو الأجهزة الأمني سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة وبمنتهى الحزم ضد المخالفين”.

ونبهت المجموعة جميع المواطنين إلى ضرورة معاونة أفراد الجيش والأجهزة الأمنية في تأدية مهامهم الموكلة إليهم حتى يتحقق الأمن ويعود الاستقرار التام للبلاد.