معيتيق يبحث استئناف عمل مصلحة التسجيل العقاري ورقمنتها

أخبار ليبيا24 – خاص

بحث وزير العدل بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، محمد عبدالواحد، بديوان الوزارة بطرابلس، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد عمر معيتيق، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة و الجهات التابعة لها والخطوات التي يجب اتخاذها لتذليل الصعوبات التي تعيق عملها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأوضح مجلس وزراء الوفاق، في بيانٍ لمكتبه الإعلامي، أن معيتيق وعبدالواحد تطرقا لمصلحة التسجيل العقاري، والتأكيد على استئناف عملها وتحديثه ورقمنتها، بإدخال الميكنة الحديثة وربطها بمنظومة الرقم الوطني والمنظومة المصرفية لتسهيل عملية الإقراض السكني بهدف حلة مشكلة الإسكان ودعم التنمية العقارية كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي ودعم الإقراض.

وأشار البيان، إلى أن وزير عدل الوفاق شدد على أهمية تنظيم عمل محرري العقود نظراً لأهمية و خطورة الأعمال التي يقومون بها، مستعرضًا المشاريع التي تنفذها الوزارة المتعلقة بمقار الهيئات القضائية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل، والتأكيد على تفعيلها واستكمال المتوقف منها.