لاعتدائهم عليها وتقسيمها بينهم .. سكان “الحي الجامعي” يناشدون “حفتر” لإيقاف الاعتداء على أرض مخصصة لإقامة مدرسة تقسيم الأرض وبيعها لرجال أعمال أقاموا عليها مشروعات شقق سكنية

أخبار ليبيا 24 – تقرير

طالب سكان مخطط قاريونس 12 المعرف باسم “الحي الجامعي”، قائد الجيش المشير خليفة حفتر بالتدخل لحماية الممتلكات العامة داخل الحي، والمتمثلة في أرض الفضاء المخصصة من قبل وزارة الإسكان والمرافق لصالح وزارة التعليم لإنشاء مدرسة نموذجية على مساحة 10000 متر مربع .

وأشارت مسوّدة المناشدة – تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منها – التي إلى أن مجموعة مسلحة تدعي أنها تابعة للكتيبة 21 صاعقة، اعتدت على أسوار المدرسة التي تم الشروع في بناءها بالعام 2009م وتوقف العمل مع بداية أحداث فبراير 2011م.

واستولت تلك المجموعة على مساحة الأرض بالكامل، وقامت بتقسيمها إلى قطع أراضي وبيعها لرجال أعمال أقاموا عليها مشروعات شقق سكنية لغرض الربح والتجارة والمصلحة الشخصية.

ووقع على المناشدة نحو ” 160″من سكان الحي، معبرين عن رافضهم التام اللاستيلاء على الأرض وحرمان أطفالهم من حقهم فى التعليم، مؤكدين بأن قطعة الأرض معتمدة من قبل مصلحة التخطيط العمراني وﻻ يجوز بناء عمارات تطل على باقى المساكن التى ﻻ تتعدى الطابقين فقط .

وناشد سكان الحي قائد الجيش إلى التدخل السريع لحماية مستقبل أبناءهم من أولئك الذين قاموا بحرمانهم من حقهم في التعليم، مشيرين إلى أنه لا توجد مدرسة عامة داخل الحي ولا حتى على مسافة قريبة من الحي .

ومن جهته، مدير مكتب وزير الداخلية محمد عثمان الوزري، أحال رسالة رسمية إلى مدير أمن بنغازي، حررت بتاريخ العاشر من مارس من العام الجاري تحت رقم إشاري 26.3/97.8، تضمنت شكوى تقدم بها سكان الحي الجامعي بشأن الأرض المخصّصة من قبل وزارة التعليم وإزالة الأسوار المحيطة بالأرض .

وجاء في فحوى الرسالة أن التعرض للأرض كان من قبل أفراد يدعون أنهم تابعون للكتيبة 21 صاعقة، وأن سكان الحي يطالبون في الشكوى بمنع التعرض والاعتداء وأن إزالة الأسوار المحيطة بالأرض كان بدون وجه حق، وختمت الرسالة بعبارة “مذّيل عليها تأشيرة السيد معالي وزير الداخلية لاتخاذ (الإجراء) .

كما طالب المحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي إبراهيم محمد الدرسي، مدير أمن بنغازي ورئيس مركز شرطة القوارشة في رسالة رسمية بتاريخ الثامن من أبريل 2019م تحت رقم إشاري 6/1-1534-2019، بإيقاف أعمال البناء و”الاعتداء” على الأرض المتمثلة في قطعة أرض فضاء والمعتمدة من قبل مصلحة التخطيط العمراني كمدرسة نموذجية والكائنة بمنطقة الحي الجامعي مخطط قاريونس 21 التابعة لمنطقة القوارشة والعائدة للملف العقاري رقم 28635 باسم الدولة الليبية.

وجاء في افتتاحية الرسالة “نشير إلى القضية رقم 181/2013 القوارشة وبالإشارة إلى كتاب السيد وزير التعليم بالحكومة المؤقتة رقم 136 المؤرخ في 3-2-2019 وإلى الشكوى رقم 67/2019 مكتب المحامي العام والشكوى رقم 317/2019 مكتب المحامي العام”

ومن جهته، أوضح مدير مكتب المشروعات بنغازي التابع لمصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية، سمير الفلاح، أن مشروع إنشاء المدرسة النموذجية في الحي الجامعي، هو من بين مشروع إنشاء عدد “31” مدرسة نموذجية متوقفة وتحتاج إلى تفعل عقودها مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية أو ما اشتهر بمسمى “جهاز ادبيبة” سابقًا .

الفلاح قال إن ملفات مشروعات إنشاء المدارس تم سحبها من مكتب المشروعات التعليمية بنغازي في العام 2009 وإنه لا توجد لها نسخ ضوئية في المكتب حتى تاريخ اليوم، مؤكدا أنه لا يوجد أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة للمكتب بهذه المشروعات .

وأًبرم عقد إنشاء المدرسة محل الذكر، بتاريخ 18 الثامن عشر من سبتمبر من العام ألفان وسبعة في مدينة طرابلس، بين مصلحة المباني التعليمية كطرف أول ووقع عنها أمين اللجنة الإدارية فاضل صالح زيتون، ووقع عن الطرف الثاني مفوض عام شركة ضواحي بنغازي، أحمد ميلاد الكوافي، وبلغت قيمة العقد الذي حمل الرقم 75/581 والذي احتوى على 52 مادة، نحو”3.555.742.254″ ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار ليبي تقريباً، كما حدد العقد مدة التنفيذ ب” 18 شهراً” بحسب مواد العقد .

يشار إلى أنه تم اعتماد مخطط قاريونس 21 “الحي الجامعي” الكائن في موقع معسكر 7 أبريل سابقاً والتابع لمنطقة القوارشة في العام 2007، وفقا للمجلس المحلي للحي .