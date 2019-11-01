قبل فراره لخارج البلاد .. القبض على مزور خطير باع أراضي تابعة لوزارة الزراعة الأوراق والمستندات بمكتب يتبع وزارة الزراعة يشتبه أن تكون مزورة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تمكن أعضاء قسم مكافحة التزييف و التزوير و سرقة السيارات بالإدارة العامة للبحث الجنائي بالتعاون مع مديرة أمن مطار بنينا من القبض على شخص مجرم ومزور خطير قبل فراره من البلاد .

وقال مدير المكتب الإعلامي بإدارة البحث الجنائي مساعد ضابط وليد العرفي أنه قد تم القبض على “الجاني” خلال محاولة هروبه إلى دولة مصر عبر مطار بنينا .

العرفي أوضح أن قوات الأمن تمكنت من القبض على “الجاني” وبحوزته الأوراق التي باع بها أراضي تابعة لوزارة الزراعة بالدولة الليبية (مشروع الكروم و التين) بتاريخ رجعي، ومبلغ مالي كبير .

وتابع مساعد الضابط أن النيابة العامة أمرت بجلب إجراءات قطع الأراضي المباعة، لافتًا إلى أنه تم العثور على الأوراق والمستندات بمكتب يتبع وزارة الزراعة يشتبه أن تكون مزورة .

ونوه إلى أنه تم استدعاء المواطنين اصحاب هذه الإجراءات إلى مقر الإدارة العامة للبحث الجنائي، واتضح بأن جميعهم تحصلوا على هذه الإجراءات بعد عام 2011، و مع العلم بأن التخصيصات الخاصة بهذا المشروع أوقفت منذ عام 2008 .

وأضاف العرفي أنه بعد الاستدلال مع العديد من المواطنين عن كيفية تحصلهم على هذه الإجراءات، اتضح أن هناك العديد من الموظفين تابعين لهذا المشروع يقومون ببيع أراضي المشروع بإجراءات مزورة .

وذكر أنه تم تثبيت كل هذه الإجراءات بمحضر الاستدلال و تم إحالة الموقوفين و المحضر إلي النيابة العامة للأمر فيه .