غير ملتزم بالمعايير الصحية ..مكافحة الظواهر السلبية يغلق أحد المطاعم في بنغازي

غير ملتزم بالمعايير الصحية ..مكافحة الظواهر السلبية يغلق أحد المطاعم في بنغازي

أخبار ليبيا24

أكد مكتب الإعلام في جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة إغلاق مطعم ” الرملي ” بمنطقة البركة بعدما تبين أنه غير ملتزم بالمعايير الصحية.

وأوضح المكتب الإعلامي عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن العاملين في المطعم المذكور يقومون باستخدام زيت غير صالح للاستخدام وخضروات لا تصلح للأكل بالإضافة إلى وضع ” الباذنجان ” بغسالة ملابس.

وأكد المكتب الإعلامي أنه تم القبض على العاملين بالمطعم و استدعاء صاحبه و إغلاقه تطبيقا للقانون وإحالتهم إلى جهات الإختصاص.

وشدد مكتب الإعلام في جهاز على المواطنين ضرورة التبليغ على أي مطعم يجدونه غير ملائم لتقديم خدماته بجودة، منبهًا المواطنين عن الدقة في مايتناولونه من المطاعم الشعبية و غيرها.