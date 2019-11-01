خروج دوريات تحريات القوات الخاصة الصاعقة 73 وسرية 23 في شوارع بنغازي

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أكدت شعبة تحريات القوات الخاصة الصاعقة 73 خروج الدوريات الليلية رفقة سرية 23 صاعقة من ضمن الخطة الأمنية رقم4.

وأوضحت الشعبة أن هذه الدوريات اليومية داخل المدينة لفرض الأمن والأمان للمواطن والمجاهرة بالأمن وإسناد مديرية أمن بنغازي بكامل أجهزتها.

وأشارت شعبة تحريات القوات الخاصة إلى أنه من مهام الدوريات القبض على المطلوبين ومداهمة أوكار الفساد، وضبط المجرمين وأصحاب السوابق الجنائية والمطلوبين ومروجي المخدرات.

وأضافت أن من ضمن المهام أيضًا القبض على أي شخص يحمل تعريف أو رسالة صادرة من القوات الخاصة الصاعقة منتهي الصلاحية، ومن يرتدي الملابس العسكرية وهو لا ينتمي للمؤسسة العسكرية.

وأكدت الشعبة أنه سيتم القبض على الأشخاص القائمين بالرماية العشوائية وترعيب أهل المدينة والقضاء على أي ظاهرة سلبية تعيق المواطن والمدينة.