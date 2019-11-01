جرائم داعش الإرهابي..العثور على رفات 4 أشخاص غرب بن جواد

جرائم داعش الإرهابي..العثور على رفات 4 أشخاص غرب بن جواد

أخبار ليبيا24

جريمة أخرى من جرائم مايعرف بتنظيم الدولة الإرهابي “داعش” تضاف لسجله الدموي البشع ضمن سلسلة جرائمه في ليبيا وغيرها من الدول التي حاول أن يجد فيها موطأ قدم.

ادعى هذا التنظيم الإرهابي أنه يريد تطبيق الشريعة الإسلامية فقام بارتكاب جرائم القتل والتعذيب والتغييب ضد كل خصومه باسم الدين وهو منه براء.

أثبتت جرائمه أنه لايعير حياة الناس أية أهمية بعكس حرص الإسلام على حياة البشر والتشديد على حرمة الدم بعكس مايفعله هذا التنظيم الإجرامي.

مقبرة جديدة تحوي رفات 4 أشخاص تم العثور عليها بالقرب من شاطئ البحر غرب مدينة بن جواد تحديدًا في منطقة العويجة.

وأكدت مديرية أمن راس لانوف أنه بعد ورود بلاغ إلى مركز شرطة بن جواد من أحد المواطنين بتاريخ 30/10/2019 مفاده العثور على جثة شخص.

وأوضحت المديرية أنه تم إخطار النيابة العامة والتي بدورها قامت بالانتقال إلى مكان الواقعة وإجراء الكشف والمعاينة حيث تبين أنها مقبرة جماعية ضمت رفات أربعة أشخاص.

وأفادت مديرية أمن راس لانوف أنه يبدو أنهم قتلوا على يد مايعرف بتنظيم الدولة الإرهابي “داعش” وذلك من خلال طريقة دفنهم وتقييد أيديهم والإصابات الموجودة في الرأس ولازالت التحقيقات جارية ومستمرة.

ودعت مديرية أمن راس لانوف كل من لديه شخص مفقود التقدم ببلاغ إلى مركز شرطة بن جواد.