الهلال الأحمر يوزع مواد إغاثة على نازحي مرزق بطبرق بلدية طبرق شكلت لجنة لقبول النازحين من الهلال الأحمر والشؤون الاجتماعية

أخبار ليبيا 24 – خاص

باشر الهلال الأحمر الليبي بتوزيع مواد إغاثة على عدد 30 عائلة نازحة من مرزق بمدينة طبرق.

وكان توزيع حصص غير غذائية متمثلة في ( مراتب وأغطية وأواني طهي ومواد تنظيف ووسائد ) على النازحين مدينة مرزق في مدرسة القدس بحي الحدائق، بالتنسيق مع الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي.

يشار إلى أن مدينة طبرق قد استقبلت 30 عائلة نازحة من مرزق بسبب الأحداث التي شهدتها مرزق الشهور الماضية .

وقد تم حصر هذه العائلات والتي بلغت أكثر من 150 فرد، وشكلت بلدية طبرق لجنة نازحين من الهلال الأحمر والشؤون الاجتماعية والكشاف .