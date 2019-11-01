الرقابة على الأغذية يرفض شحنة ( بطاطس مجمدة)

أخبار ليبيا24

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفضه شحنة ( بطاطس مجمدة) العلامة التجارية (Premier).

وأوضح المركز أن أسباب الرفض للشحنة لأنها غير مطابقة للمواصفة القياسية الليبية رقم 2365 لسنة 2007 من حيث اللون غير متجانس، وعدم التجانس فى الحجم واللون.

وأفاد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن الكمية المرفوضة 10079 كرتونة، مشيرًا إلى أن بلد المنشأ بلجيكا.

وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أن تاريخ انتهاء الصلاحية 13 – 07 – 2021، وميناء الوصول ميناء بنغازي البحري.